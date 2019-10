Jubiläum : Altstadt Buchhandlung feiert zehnjähriges Bestehen

Wittlich (red) Die Altstadt-Buchhandlung in der Burgstraße in Wittlich feiert am Samstag, 5. Oktober, ihr zehnjähriges Bestehen. Ab 10.30 Uhr ist die Krimiautorin Hannah O’Brien zu Gast. Die Wittlicher Trommelgruppe „Eppes Sumbala“ sorgt ab 12 Uhr für Stimmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken