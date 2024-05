Enge, Lärm, Touristenmassen Warum ein Paar gerne in Bernkastels Altstadt wohnt und lebt

Bernkastel-Kues · Nicht jeder braucht ein großes Haus: Ulrike und Hans Zyber leben mitten in der Bernkasteler Altstadt und fühlen sich dort wohl. Eine kleine Wunschliste, was besser gemacht werden könnte, haben sie dennoch in petto.

24.05.2024 , 08:24 Uhr

Hans Zyber, Ulrike Zyber und ihr Hund Joe: Sie leben gerne in der Bernkasteler Altstadt. Foto: TV/Hans-Peter Linz