Geschichte : „Dann ist sie in die Luft geflogen“: Eine Zeitzeugin erinnert sich an die Sprengung der Traben-Trarbacher Brücke 1945

Kriemhild Gendebien aus Traben-Trarbach hat die Sprengung der Traben-Trarbacher Brücke am 13. März 1945 miterlebt. Ein Foto aus ihrem Archiv zeigt die später gebaute Behelfsrücke aus Holz (rechts oben). Ihr Vater Karl Castendyck spendete für den Bau der neuen Brücke, wofür er eine Dank-Urkunde bekam. Foto: TV/Petra Willems

Traben-Trarbach Kriemhild Gendebien aus Traben-Trarbach hat die Sprengung der Brücke, die die beiden Stadtteile verbindet, vor 75 Jahren miterlebt. Im TV erzählt die 91-Jährige von der Zeit.

Kriemhild Gendebien hat in ihrem Leben viel gesehen, gehört und erlebt, kennt viele Menschen und Geschichten. Und die erzählt die 91-jährige Traben-Trarbacherin so lebhaft, dass man gerne zuhört. Geschichten vom Weingut ihrer Familie in Trarbach, vom früheren Leben in der Stadt an der Mosel, die einst eine blühende Weinmetropole war, aber auch Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel die, dass sie genau heute vor 75 Jahren, am 13. März 1945, die Sprengung der Traben-Trarbacher Brücke von einem besonderen Punkt aus miterlebt hat, dank einem Hamburger Offizier.

„Am Abend vor der Sprengung hat uns der Offizier aus Hamburg zu Hause besucht“, erzählt die rüstige Seniorin. Der Mann sei Kunde im Weingut ihrer Eltern in der Grabenstraße in Traben-Trarbach gewesen. „Es war ein wirklich geselliger Abend. Dann erwähnte der Offizier auf einmal, dass er uns ein Geheimnis verraten würde und sagte: ,Morgen wird die Brücke gesprengt.’“

Info Die Traben-Trarbacher Brücke (ckr/red) Am 17.Juni 1948 und damit gut drei Jahre nach der Zerstörung der alten Brücke wurde die neue Moselbrücke zwischen Traben und Trarbach offiziell dem Verkehr übergeben. In der Zwischcenzeit nutzten die Menschen meist eine Fähre, um zwischen den beiden Stadtteilen zu pendeln. Es gab aber auch Zeiten, in denen der Verkehr nur in kilometerweiten Umwegen über Bullay oder Zeltingen, Bernkastel und Longkamp möglich war. Und dies nicht allein im Winter, wo Hochwasser und Eisgang den Fährbetrieb zum Erliegen brachten, sondern auch im Sommer: 1947 zwang der äußerst niedrige Wasserstand für einige Zeit zum Einstellen des Fährbetriebs. Aber erst im Mai 1947 kam die Mitteilung, dass die Brücke errichtet werden kann. Die Stadt musste einen Eigenanteil der Baukosten von 250 000 Reichsmark zahlen. Kurzerhand rief man die Bürger auf, zu spenden. 176 000 Reichsmark, mehr als zwei Drittel des städtischen Anteils, kamen zusammen. Im Juli 1947 wurde das erste Widerlager mit seinen Hauptträgern auf der Trarbacher Seite aufgelegt, und am 15. September stand bereits der zweite Pfeiler. Neun Monate später war die Brücke fertig. Im Rahmen einer eher bescheidenen Feierstunde wurde sie am 17. Juni 1948 offiziell dem Verkehr übergeben. Auf Vorschlag des französischen Kreiskommandanten sollte die Brückeneinweihung aber auch von der gesamten Bürgerschaft als regelrechtes Volksfest begangen werden. Doch anstelle der hierzu geforderten mindestens sieben Fuder Wein war von den Franzosen lediglich ein halbes Fuder genehmigt worden. „So ist es arg trocken hergegangen“, erinnerte sich der damalige Bürgermeister Kurt Storck später schmunzelnd.

Sie sei damals 16 gewesen – und wohl auch sehr neugierig. „Ich habe ihn dann gefragt, ob ich dabei zuschauen könnte.“ Und sie konnte, nachdem es ihre Eltern erlaubt hatten.

Am Morgen des 13. März 1945 begleitete Kriemhild Gendebien, geborene Castendyck, also den Offizier den Berg auf der Trarbacher Seite hinauf in Richtung Taubenhaus. „Von dort oben hat man alles sehr gut sehen können, der Blick auf die Brücke war gut“, sagt sie. „Das war ein super Bild.“

Gemeinsam mit dem deutschen Soldaten habe sie sich hinter einem dort stehenden Panzer versteckt, bevor der Mann die Sprengung auslöste. „Mit einem einzigen Handgriff“, wie sie sagt und dreht dabei ihre Hand. „Und dann ist sie in die Luft geflogen“, erzählte die 91-Jährige von dem Moment, in dem die Brücke gesprengt wurde. „Erst ist sie nach oben geflogen, und dann sind die Teile in die Mosel gestürzt. Da ist mir erst mal bewusst geworden, was er gemacht hat. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis, wenn ein solches Bauwerk in die Luft fliegt, mit nur einem Handgriff“, sagt die bis vor wenigen Jahren aktive Tennisspielerin. Nur einige Tage später seien die Amerikaner dann nach Traben-Trarbach gekommen, deshalb sei die Aktion der Deutschen gar nicht mehr nötig gewesen.

Kurze Zeit später ist dann eine Behelfsbrücke aus Holz über die Mosel gebaut worden, um das gesprengte Bauwerk zu ersetzen. „Die hat aber nicht lange gehalten, bei einem Hochwasser ist sie schnell zerstört worden“, erzählt Kriemhild Gendebien.

Mit einer Fähre seien die Bürger in den brückenlosen Zeiten zwischen den beiden Stadtteilen hin und her gefahren, erzählt Gendebien, die auch heute noch in Trarbach wohnt. „Irgendwie mussten wir ja ins Kino nach Traben kommen“, sagt die 91-Jährige lachend.

Foto von der Behelfsbrücke zwischen Traben und Trarbach. Foto: TV/Petra Willems

Dankesurkunde. Foto: TV/Petra Willems