Veranstaltung : Bummeln, shoppen, laufen und schießen

Wittlich Kurz vor Beginn der Adventszeit findet in Wittlich am 3. November der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr statt. Das teilt die Stadtverwaltung Wittlich mit. Die Geschäfte in Wittlich haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

An diesem Sonntag ist erneut die Biathlon-Deutschland-Tour auf dem Wittlicher Marktplatz zu Gast. Bereits zum vierten Mal wird bei diesem Event von 12 bis 18 Uhr geschossen und gelaufen.

Neben den bekannten Geschäften gibt es auch neue zu entdecken. Auch die Aufenthaltssituation in der Stadt hat sich laut Stadtverwaltung weiter verbessert. Dazu tragen die neuen Lieserterrassen mit ihren Sitzmöglichkeiten, aber auch die Um- und Neugestaltung von Straßen und Plätzen und neue Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt bei. Große Parkplätze, auf denen an Sonntagen kostenlos geparkt werden kann, sind vorhanden.

Wegen des offenen Sonntags und der Biathlonveranstaltung wird der Wittlicher Marktplatz von Samstag, 2. November, 14 Uhr, bis Sonntag, 3. November, gegen 18 Uhr gesperrt. Der aus der Neustraße kommende Verkehr wird über die Oberstraße abgeleitet. Für den Zeitraum der Sperrung die Oberstraße zur Einbahnstraße – mit Fahrtrichtung vom Marktplatz zur Himmeroder Straße. Die Stadtverwaltung Wittlich bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf diese Verkehrsbeschränkung einzustellen und die Verkehrszeichen zu beachten.

(red)