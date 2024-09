Verkehr in Bernkastel-Kues Das Linksabbiegen am Bernkasteler Brückenkopf wird bald erlaubt

Bernkastel-Kues · Noch ist es verboten am Brückenkopf in Bernkastel nach links in Richtung Graach/Zeltingen-Rachtig abzubiegen. Das wird sich wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ändern. „Das war eigentlich schon dieses Jahr geplant, verzögert sich aber“, sagte Christian Heck (Ingenieurbüro Garth, Bernkastel-Kues) in der Sondersitzung des Stadtrates.

26.09.2024 , 11:58 Uhr

Von Clemens Beckmann