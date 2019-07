Schule : Viele Urkunden und noch mehr Lob

Wittlich Am Cusanus-Gymnasium werden Schüler für besondere Leistungen geehrt.

Es ist Tradition am Cusanus-Gymnasium, dass außergewöhnliche Leistungen wertgeschätzt werden und Anerkennung erfahren. Am Ende jeden Schuljahres werden die tollen Leistungen der Schüler zusammen mit der Schulgemeinschaft gefeiert.

Emily Valerius gewann beim Musikwettbewerb „Jugend musiziert” im Bundesentscheid in der Kategorie “Gesang/Pop” den ersten Preis. Justus Vogel beim Regionalentscheid „Jugend forscht-Schüler experimentieren” einen ersten und beim Landesentscheid einen zweitem Platz. Beim Fremdsprachenwettbewerb erhielten im Solo-Bereich Genta Pepshi einen ersten und Anna Stange einen dritten Platz, im Team-Wettbewerb überzeugten die Teams um Jonas von der Bank und Nils Althoff mit kreativen Wettbewerbsbeiträgen. Bei der Mathe-Olympiade erhielten Jakob Bühler, Mareike Bühler, Tim Gierenz, Samanta Martinewski, Moritz Merrem und Frédéric Schu hervorragende Auszeichnungen. Über Ehrenurkunden freuen sich wegen der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb „Leben mit Chemie” Anas El-Arya, Jette Benz, Mareike Bühler, Maria Dergic, Lara-Marie Grewenig, Kim Heinz, Laura Knötgen, Simon ­Liutzen, Angelina Rice, Sarah Rosch, Marcel Schenk, Yannick Schinhofen, Marco Schönhofen, Nico Simon, Amy Tchay und Sascha Wächter. Beim Bungert-Firmenlauf stachen Alex Kirsch und Felix Moll hervor, bei der Teilnahme am Halbmarathon in Mainz Felix Moll, Maro Pellenz, Max Rodenkirch und Lucas Valerius. In Bernkastel-Kues beim Kreissportfest erreichte Jakob Drautzburg im Kugelstoßen den dritten Platz, Jule Hauer wurde Vize-Kreismeisterin im 800-Meter-Lauf, in der Mannschaftswertung überzeugten Jule Hauer, Marie Heck, Klara Merrem und Paula Schreiber. Den Vorlesewettbewerb im Fach Deutsch gewann Anna Laas (6A), den Vorlesewettbewerb Englisch Kaitlyn Harper (6B).