Kultur : Ein Harlekin mit  Gestaltungswillen

Zur Person

Der Sohn eines Winzers und Neffe eines Kirchenmalers genoss eine klassische künstlerische Ausbildung. Sein 1937 begonnenes Studium der Bildhauerei musste er zwar 1940 abbrechen, setzte es aber nach Kriegsende 1947 an der Trierer Werkkunstschule fort. Anschließend war er als freischaffender Künstler tätig. Zwei von Zimmers wichtigsten Arbeiten sind in der Wilhelms-Kirche in Berlin zu sehen: eine Altarwand aus Kupfer und ein Aluminiumguß-Kreuzweg. Ebenfalls von ihm ist die Cusanus-Statue am Krankenhaus in Kues. In Trier erinnert an ihn unter anderem an ihn die „Europa mit dem Stier“, der Stahl-Wächter vor dem Polizeipräsidium und seine Sonnenscheibe für die Wetterstation Petrisberg Trier würdigte ihn 1986 mit dem Ramboux-Preis.