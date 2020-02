Verkehr : Am Krankenhaus in Bernkastel-Kues wird es oft eng

Am Krankenhaus in Bernkastel-Kues wird es oft eng

Am Karl-Binz-Weg in Bernkastel-Kues sollen Parkautomaten aufgestellt werden. Oft ist der Weg zum Krankenhaus für Rettungswagen schwer oder gar nicht befahrbar, Anlieger finden keinen Parkplatz. Foto: Christoph Strouvelle

Bernkastel-Kues Rund um die Klinik in Bernkastel-Kues wollen viele Autofahrer möglichst kostenlos parken. Das bereitet Anliegern und dem Rettungsdienst Probleme. Stadtrat und Ordnungsbehörden wollen das nicht länger hinnehmen.

Wo parken? Das fragen sich viele Autofahrer in Bernkastel-Kues. Nicht nur in der Saison auf dem Moselparkplatz, sondern auch verstärkt rund ums Krankenhaus. Denn dort hatte sich seit der Eröffnung der Psychiatrie das Problem verschärft, sagte Stadtbürgermeister Wolfgang Port im Stadrat. Besonders betroffen seien der Karl-Binz-Weg und Auf der Trift, wo die Anlieger nur noch selten Parkplätze fänden, sagte er. Zudem werde gegenüber der Kindertagesstätte St.Antonius häufig falsch geparkt. Das führt dazu, dass Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen oder von dort abholen, direkt vor der Kita halten, so dass Rettungsfahrzeuge nur noch schwer, manchmal auch gar nicht mehr durchkommen. Das dortige Parkhaus werde nur selten genutzt, weil es gebührenpflichtig ist.