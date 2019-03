später lesen Benefiz Wandern und helfen Teilen

Twittern

Teilen



Ein besonderer Wandertag beginnt am Sonntag, 31. März, an der Grafschaftshalle in Laufeld (neben der Grundschule) zum 30. Mal. Mit sechs, neun und elf Kilometer langen Rundstrecken geht es diesmal in Richtung des Nachbarortes Oberöfflingen.