Katastrophenschutz : Landkreis Bernkastel-Wittlich erprobt sein eigenes Warnkonzept

Bernkastel-Wittlich Am Donnerstag, 8. Dezember, findet zwischen 11 und 12 Uhr der zweite bundesweite Warntag statt. Hierbei werden von zentraler Stelle verschiedene Warnmittel über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) ausgelöst.

Warnungen werden unter anderem über Radio, Fernsehen, Internet, WarnApps (NINA, KatWarn etc.) und soziale Medien gemeldet. Die Probewarnmeldung wird erstmals auch über Cell Broadcast verschickt und darüber rund die Hälfte aller Handys in Deutschland direkt erreichen. Das Besondere an dem Verfahren: Eine installierte Warn-App ist nicht notwendig.