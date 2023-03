Essen & Trinken : Ein geschmackvoller Sonntag in Wittlich

Wittlich Ob ein entspanntes Frühstück, ein leckeres Mittagessen oder Kaffee und Kuchen am Nachmittag: Wir geben kulinarische Tipps für Ihren nächsten Besuch in Wittlich.

Es ist Sonntag, die Küche soll kalt bleiben. Doch wohin soll es gehen? Lust auf ein deftiges Mittagessen oder doch eher Sahnekuchen? Wir haben einige Optionen zusammengestellt für einen Restaurant- oder Café-Besuch an einem Sonntag in Wittlich.

Frühstück

Das Café Im Pavillon unmittelbar an der Lieser lädt Gäste zum Verweilen ein. Hier gibt es ein reichhaltiges Frühstück neben einem freien Blick auf die Lieser. Das Café hat eine kleine Außenterrasse, auf der Gäste bei angenehmen Wetterverhältnissen ebenfalls entspannen können.

Im Pavillon Café, Feldstraße 6. Öffnungszeiten am Sonntag: 10.30 bis 19 Uhr

Das nahe gelegene Bistro-Café Carpe Diem hat den Anspruch „Einfach Wohlfühlen“. Dies können Gäste in dem Bistro mit nach eigener Auskunft „südländischem Flair“ unter anderem bei einem der angebotenen Frühstücke. Genossen werden kann das Frühstück im Bistro oder bei passendem Wetter im Biergarten des Cafés unter alten Kastanienbäumen.

Carpe Diem, Feldstraße 11. Öffnungszeiten am Sonntag: 10 bis 0 Uhr.

Wer an einem Samstag in Wittlich nach einer Frühstücksgelegenheit sucht, kann sich in der Bäckerei Ambrosius in der Schlossgalerie niederlassen. Die Mühlenbäckerei backt nach Familien-Rezept. Doch ihr Angebot ist weit größer als nur Backwaren. So gibt es in der Schlossgalerie von April bis Oktober einen wahren Geheimtipp: hausgemachtes Eis.

Bäckerei Ambrosius Schlossgalerie, Schlossstraße 5. Öffnungszeiten am Samstag: 7 bis 18 Uhr.

Mittagessen

Im Gebäude der ehemaligen Posthalterei lockt die Brasserie Balthazar mit einem modernen Ambiente und historischem Flair. „Französisch leicht, raffiniert abwechslungsreich und mit vielen regionalen Produkten zubereitet“ sind die Speisen der Brasserie nach eigenen Angaben. Neben dieser Karte bietet das Restaurant an jedem ersten Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr ein Mittagessen-Büfett an.

Brasserie Balthazar, Marktplatz 3. Öffnungszeiten am Sonntag: 11.30 bis 23 Uhr.

Wer Lust auf authentisch italienisches Essen hat, wird bei der Trattoria Strada 37 fündig. Das Restaurant unter italienischer Führung bietet neben Pizzen auch hausgemachte Pasta an. Kein Wunder also, dass die Trattoria Strada 37 von unseren Lesern als einer der beliebtesten Italiener im Landkreis Bernkastel-Wittlich nominiert wurde.

Trattoria Strada 37, Karrstraße 37.

Öffnungszeiten am Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr sowie 17.30 bis 22 Uhr.

Auch ein griechisches Lokal darf nicht fehlen. Das Restaurant Hellas – Zur Kastanie präsentiert seinen Gästen nach eigener Angabe „ein Stück Griechenland in Wittlich“. Das Restaurant zeichnet sich auch durch die große Kastanie auf ihrer Terrasse aus, in deren Schatten Gäste die griechischen Spezialitäten genießen können.

Restaurant Hellas - Zur Kastanie, Trierer Landstraße 1. Öffnungszeiten am Sonntag: 11.30 bis 14 Uhr.

Das familiär geführte Restaurant Café Daus strebt an für jeden Geschmack das passende Gericht zu haben. Dies erzielen sie mit einem täglich wechselnden Mittagsmenü und einer abwechslungsreichen Mittagskarte. Außerdem bietet das Restaurant Kaffee und Kuchen für erschöpfte Stadtbummler an.

Restaurant Daus, Karrstraße 19 - 21. Öffnungszeiten am Sonntag: 11 bis 21 Uhr.

Kaffee und Kuchen

Wer gemütliche Stunden auf dem historischen Marktplatz im Herzen Wittlichs verbringen will, sollte in das Café am Markt einkehren. In dem traditionellen Kaffeehaus kann man bei Kaffee und Kuchen den Blick über die prachtvollen Renaissance und Barockgebäude schweifen lassen.

Café am Markt, Neustraße 1. Öffnungszeiten am Sonntag: 10.30 bis 20 Uhr.

Wer anstatt eines einfachen Kaffees auf der Suche nach etwas Abwechslung ist, könnte im Café Mokka fündig werden. Denn das Café Mokka bietet seinen Gästen unter anderem, traditionell auf einem heißen Sandbett zubereitete, türkische Kaffees an.

Café Mokka, Neustraße 22. Öffnungszeiten am Sonntag 11.30 bis 23 Uhr.

Das Café & Ambiente in der Fußgängerzone Wittlichs ist am Wochenende lediglich samstags geöffnet, dennoch sollte es nicht unerwähnt bleiben. Das Café zeichnet sich durch seine liebevolle Einrichtung aus, was ihm auch sein charmantes Ambiente verleiht. Gäste, denen bei Kaffee und Kuchen ein Artikel besonders ins Auge fällt, haben die Möglichkeit, die Gegenstände direkt zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen. Das Lokal bietet Gästen ebenfalls Frühstücksoptionen wie belegte Brötchen an.

