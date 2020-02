Kostenpflichtiger Inhalt: Bernkastel-Kues : Bau eines Beckens: Ampel am Burgbergtunnel

Derzeit laufen wie hier Bauarbeiten am Burgbergtunnel. Foto: klaus kimmling (kik), Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues Am Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues wird wieder gebaut. Wir erklären, was.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zurzeit hat das Hochwasser viele Orte an der Mosel im Griff, und einige Straßen waren gesperrt. Eine mögliche Ausweichstrecke ist in solchen Fällen gewöhnlich entlang der Mosel auf der Bernkastler Seite, doch da kam es auch schon vor den Hochwassersperrungen zu einem hohen Verkehrsaufkommen.

Der Bau einer Rettungsröhre am Burgbergtunnel behindert den Verkehr bereits seit Oktober 2018 (der TV berichtete). Bis auf kurze Pausen in der Hochsaison ist der Tunnel seitdem geschlossen, weil die Bauarbeiten laufen. Dass es dadurch auch in der Hochwassersaison zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommt, ließe sich nicht vermeiden, heißt es vonseiten des LBM: „Die hochwasserbedingten Sperrungen waren vor zwei Wochen noch nicht absehbar, den Bauablauf vorbeugend darauf abzustimmen, würde bedeuten, die Arbeiten auf die Sommerzeit zu beschränken“, erklärt Klaus Wagner vom Landesbetrieb Mobilität. Zurzeit wird dort ein Havarie-Becken für die Entwässerung des Tunnels gebaut. Das ermögliche es in Notfallsituationen wie bei einem Unfall mit austretenden Gefahrstoffen, das Abwasser aus dem Tunnel abzufangen anstatt es in die Mosel abzuleiten. Dafür wird das Becken über Schieberschächte an die Entwässerung des Tunnels angeschlossen. Da diese Schächte aufgrund von vorhandenen Bauflächen in der Fahrbahn liegen müssen, wird der Verkehr dort einspurig und mit einer Ampel geregelt.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Die Arbeiten im Tunnel gehen weiter

Eine Bauzeit von zwei bis drei Wochen sei für das Becken geplant, derzeit gebe es aber wegen des Hochwassers eine Unterbrechung, erklärt Wagner.