Mehrere Beschwerden Die Ampel am Brückenkopf in Bernkastel-Kues sorgt für Ärger

Der Probelauf war angekündigt und im Vorfeld wurde bereits um Geduld gebeten: Auf der Brücke in Bernkastel steht seit Mittwoch eine Ampel, die den Verkehr regelt. Für die Planungen der Neugestaltung des Moselvorgeländes sind nämlich mehrere Verkehrsführungen in der Diskussion, unter anderem auch eine Ampelschaltung am Brückenkopf. Die Durchfahrt über den Moselparkplatz ist von Mittwoch, 13. September, bis zum 25. September gesperrt, stattdessen geht es am Brückenkopf per Ampelschaltung Richtung Graach – das ist die Spur, die bislang für Linksabbieger gesperrt war.