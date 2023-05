Aus einer Idee wird Realität Ampelmännchen in Bernkastel-Kues: Grünes Licht für den Bernkasteler Doktor

Zuerst war es nur eine vage Idee - aber inzwischen könnte sie mit großer Sicherheit Wirklichkeit werden. Bäcker Andreas Ruf hatte sich vor einigen Wochen darüber Gedanken gemacht, ob man die Ampeln in Bernkastel-Kues mit einer Schablone ausstatten könnte, die den Bernkasteler Doctor zeigt. Solche Ampelmännchen mit lokalem Bezug gibt es schließlich schon in Mainz mit Mainzelmännchen oder in Trier mit Karl Marx. Warum nicht auch in Bernkastel-Kues, dachte sich Ruf.