Entscheidung naht : Amprion prüft Vorschlag der Salmtaler BI

Salmtal Eine Salmtaler Bürgerinitiative strebt die Verlegung der neuen Höchstspannungsleitung rund um ihren Ort an. Das Unternehmen Amprion prüft derzeit die von der BI favorisierte Trasse.

(will) Den Grundstein für eine Alternativtrasse der Höchstspannungsleitung zwischen Metternich und Niederstedem hat die Interessengemeinschaft Hochspannung Salmtal gelegt (wir berichteten), nun ist Amprion am Zug, die Alternative zu prüfen.

Und das ist derzeit im Gange, wie Unternehmenssprecherin Nancy Kluth auf TV-Anfrage mitteilt: „Den finalen Vorschlag der Bürgerinitiative haben wir kurz vor den Weihnachtstagen, am 17. Dezember, erhalten, und sind mittlerweile in die Prüfung eingestiegen.“

Im Zuge der Energiewende, wird zur Verstärkung und Optimierung von elektrischer Energie zwischen Metternich bei Koblenz und Niederstedem das bestehende 220 KV (Kilovolt) und das 110 KV Höchstspannungsleitungssystem (Altanlage) durch den Neubau von zwei 380 KV und einem 110 KV Höchstspannungsleitungssystem ersetzt. Für diesen Neubau, Ersatzneubau genannt, will Amprion in seiner Planung weitgehend den vorhandenen Trassenraum der Altanlage nutzen. Im nördlichen Bereich von Salmtal führt diese Trasse dicht an der Wohnbebauung vorbei. Die Salmtaler kämpfen nun bereits seit dem Sommer gegen den Verlauf dieser Trasse. Die BI fordert, die neue Höchstspannungsleitung weiter vom Ort entfernt verlaufen zu lassen als bisher (wir berichteten), denn statt 60 Meter sollen die drei neuen Masten bis zu 81,50 Meter hoch werden. Dadurch muss auch die Stahlkonstruktion am Mastfuß von acht mal acht Meter auf 15 mal 15 Meter wachsen. Die Forderung ist, dass die Trasse großräumig verlegt und ein Abstand von 400 Metern zum Wohngebiet eingehalten wird. Bislang verläuft die Stromtrasse nur rund 50 Meter entfernt. Künftig soll jedoch wesentlich mehr Strom fließen, „obwohl die gesundheitlichen Risiken solcher Hochspannungsleitungen wissenschaftlich noch gar nicht abschließend geklärt und die Strahlungswerte möglicherweise krebserregend sind“, wie Barzen sagt. Bei einem Gesprächstermin vor Ort zwischen Bürgern und Vertretern von Amprion im September hatte das Unternehmen einem Gespräch über eine Versetzung der jeweiligen Masten und Trassen zugestimmt.

Im Kampf gegen den Bau einer neuen Höchstspannungsleitung wenige Meter neben ihren Wohnhäusern hatte der Ortsgemeinderat Salmtal die Eigentümer von 105 Flurstücken, die in einiger Entfernung vom Ort liegen, angefragt, ob sie einer Überspannung ihrer Flächen mit Leiterseilen zustimmen würden. Zudem wurden viele Gespräche mit den Eigentümern geführt. Von den Grundstückseigentümern habe nach Mitteilung der BI ein Großteil mit Ja gestimmt. Obwohl es auch Nein-Stimmen gegeben habe, habe man bereits die Zustimmung aller Grundstückseigentümer für die von der Bürgerinitiative vorgeschlagene Leitungstrasse, denn die Ortsgemeinde hatte deutlich mehr Grundstückseigentümer und damit einen größeren Planbereich in die Umfrage einbezogen. Nun kommt es also auf das Ergebnis der Prüfung von Amprion an, das noch in diesem Monat feststehen dürfte.