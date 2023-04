Für Verletzte in der Ukraine Wittlicher bitten um Spenden: Prothesen dringend gesucht

In Deutschland dürfen Prothesenteile aufgrund strenger Regeln des hier geltenden Medizinproduktegesetzes nicht wieder verwendet werden. Diese gesetzliche Hürde entfällt bei der Sammelaktion zur Weitergabe von Prothesenteilen in Nicht-EU-Länder. Prothesen sind teure Anfertigungen, die Kosten liegen laut Aussage von Peter Blasen zwischen 5.000 und 20.000 Euro. Alle gewonnenen Bauteile aus den gespendeten Prothesen werden in Berlin auf ihre Brauchbarkeit getestet, ehe eine Weitergabe in die Ukraine erfolgt. Ein Orthopädiemeister kontrolliert den technischen Zustand, prüft, ob noch alles funktioniert. „Er braucht vor allem gut funktionierende Einzelteile, die wieder neu zusammengesetzt werden können", erklärt Stefan Koch.