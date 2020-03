Gesundheit : Es drohen keine Schließungen

Wittlich Amtsarzt Dr. Schlichting erläutert im Kreisausschuss die Lage in Zeiten des Corona-Virus.

Noch immer schwanken die Angaben zur sogenannten Mortalitätsquote des Covid-19-Virus erläuterte Amtsarzt Dr. Hans-Christoph Schlichting im Kreisausschuss, als er über die Lage im Landkreis berichtete. Mit dieser Quote wird bezeichnet, wie viel Prozent der Erkrankten die Infektion des Corona-Virus nicht überleben. „Wir gehen derzeit von 3,4 Prozent aus. Vor Monaten hieß es noch, die Quote liege bei 20 bis 30 Prozent. Aber es zeigt sich, dass die wesentlichen Risikogruppen ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen sind,“ sagt Schlichting. „Wir sind noch in der ersten Phase einer Pandemie, der sogenannten ,Containment’-Phase, in der Erkrankte isoliert werden und Kontaktpersonen ermittelt und getestet werden. Zweck ist es, die große Krankheitswelle in das Frühjahr zu verschieben, denn es gibt im Kreis bereits 50 Fälle von normaler Influenza,“ erläutert der Experte. Im Kreis gebe es noch keinen Fall von Covid-19, aber eine Gruppe von 38 Südtirol-Rückkehrern habe sich freiwillig gemeldet, davon seien sechs Verdachtsfälle unter Beobachtung. „Wir haben alle Hände voll zu tun,“ sagt Schlichting. Es sei nicht klar, wie lange Schutzanzüge und Masken noch reichen. Diese würden nämlich in China hergestellt. „Es gibt noch Anbieter in Irland und in Weißrussland, dennoch müssen wir damit sparsam umgehen,“ mahnt der Arzt.