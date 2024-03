„Ich bin das Opfer einer kriminellen Aktion“ Kurioses Gerichtsverfahren: Warum ein Angeklagter nicht will, dass der Prozess eingestellt wird

Zuerst war er das Opfer einer fahrlässigen Körperverletzung. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde er dann wegen falscher Verdächtigung zum Beschuldigten. Am ersten Prozesstag, der schon etwas mehr als ein Jahr zurückliegt, verteidigte der Mann sich selbst. Der damals 64-Jährige hielt einen psychologischen Diskurs, griff Polizei und Staatsanwaltschaft verbal an, ging aber nicht auf das ein, was am 25. Juni 2022 in Traben-Trarbach geschehen sein soll. Richter Oliver Emmer brach – nach mehreren Ermahnungen – die Verhandlung vor dem Amtsgericht Bernkastel-Kues ab. „Sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen“, sagte er.