Service : Amtsgericht ist an Fastnacht geschlossen

Bernkastel-Kues (red) Das Amtsgericht Bernkastel-Kues hat am Rosenmontag, 24. Februar, und am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, geschlossen. An Weiberdonnerstag, 20. Februar, ist das Amtsgericht nachmittags geschlossen.



