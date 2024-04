70.000 Pakete zu viel abgerechnet Amtsgericht Wittlich hebt Verhandlungstermin auf

Wittlich/Vulkaneifel · Am Amtsgericht Wittlich sollte am Donnerstag die Hauptverhandlung wegen gewerbsmäßigen Betrugs am Wittlicher Schöffengericht starten. Der Termin wurde allerdings aufgehoben.

18.04.2024 , 13:30 Uhr

Der Verhandlungstermin zu einem Fall gewerbsmäßigen Betrugs in der Vulkaneifel am Amtsgericht Wittlich wurde aufgehoben. Symbolbild. Foto: dpa/Oliver Berg