Bildung : Abschied nehmen und sich wiedersehen

Das Schülersprecherteam der Kurfürst-Balduin-Realschule plus freut sich mit allen Entlassschülern über den Abschluss 2020.Von links sind zu sehen: Tia Ambrosius, Zoe Ludwig, Julia Weiler. Foto: Nicole Artmayer-Pazen

Wittlich Entlassfeier an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich: 107 Schüler wurden verabschiedet.

„See you again!“ – unter diesem Motto verabschiedeten sich 107 Schüler von ihrer Schulzeit an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus. Durch die aktuelle Situation und die Hygienevorschriften rund um Corona fand die Entlassfeier klassenweise und mit Abstand in der Mensa statt. In ihrer Rede griff Schulleiterin Marianne Schönhofen das Leitthema „See you again!“ auf und begrüßt, dass die Abschlussschüler sich auf den Weg machen, Ziele vor Augen haben und doch die Schule in guter Erinnerung behalten und sich nicht aus den Augen verlieren wollen.

Nach der Zeugnisausgabe in den einzelnen Klassen würdigte Schulleiterin Marianne Schönhofen hervorragende Leistungen und das soziale Engagement einzelner Schüler. Tia Ambrosius und Julia Weiler erhielten jeweils einen Preis der rheinland-pfälzischen Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur für vorbildliches Verhalten und besonderes Engagement in der Schule. Zoe Ludwig erhielt für besonderen Einsatz an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus einen Preis der Schule. Joshua Müller, Arlinda Bicaj und Julia Weiler bekamen einen Buchgutschein für ihren vorbildlichen Einsatz innerhalb ihrer Klassengemeinschaften.

Die besten Zeugnisse in den einzelnen Klassen wurden ebenfalls mit Büchergutscheinen gewürdigt und an Julia Schischke, Theresa Schiffer, Serap Yigit und Zoe Ludwig überreicht. Zoe Ludwig und Serap Yigit erhielten zudem den Bernard Clemens-Förderpreis für die besten Realschulabschlüsse von Ehrengast Christine Jöntgen, Leiterin „Die neue Apotheke“ in Wittlich. Christine Jöntgen sprach und gratulierte stellvertretend für das Stiftungskomitee der drei Wittlicher Unternehmen Clemens Technology, Elsen Holding und der Apotheke „Die neue Apotheke“.

Die Preisträgerinnen erhalten einen Betrag zur freien Verfügung und zweckgebundene 2000 Euro für einen Auslandsaufenthalt, beispielsweise einen Sprachkurs.

Den qualifizierten Sekundarabschluss I an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus erhielten: Fabienne Adoul (Wittlich), Tia Ambrosius (Wittlich), Yvonne Appel (Bergweiler), Jan Bauer (Wittlich), Sofia Berens Arniz (Wittlich), Marius Berens (Landscheid), Arlinda Bicaj (Bausendorf), Leon Bücherl (Minderlittgen), Ceyda Cimen (Wittlich), Julius Daudrich (Wittlich), Maike Eckert (Wittlich), Zoe Eiden (Bergweiler), Pauline Erbarth (Wittlich), Daniel Ewertz (Dreis), Reham Ezran (Wittlich), Cecile Fiedler (Binsfeld), Hanna Franzelius (Wittlich), Anna Fütö (Wittlich), Elias Gessinger (Hetzerath), Matthias Gillen (Osann-Monzel), Erjona Grabanica (Wittlich), Jannis Güth (Platten), Marie Hau (Minderlittgen), Bea Hauer (Wittlich), Valentin Heinen (Wittlich), Leonie Heinzen (Bengel), Denise Henn (Landscheid), Moritz Herges (Dreis), Merle Hower (Salmtal), Leon Junk (Niederöfflingen), Yusuf Kahyaoglu (Wittlich), Luisa Kerkhoff (Bausendorf), Malin Klein (Wittlich), Michelle Kneepkens (Wittlich), Bastian Kön (Sehlem), Marla Kohler (Minderlittgen), Lars Koller (Plein), Max Kraushaar (Klausen), Leon Kuhn (Wittlich), Sueda Kuslaroglu (Wittlich), Nina Langanki (Wittlich), Céline Linke (Kinderbeuern), Zoe Ludwig (Niederöfflingen), Jennifer Maas (Ürzig), Leon Maier (Landscheid), Svetlana Maks (Wittlich), Maximilian Maus (Hupperath), Tamara Medam (Altrich), Joshua Müller (Wittlich), Lou Müller (Bernkastel-Kues), Tabea Müller (Wittlich), Florian Querbach (Wittlich), Rida Rana (Wittlich), Paula Regh (Platten), Mia Remmy (Bergweiler), Lea Rennings (Wittlich), Matthias Richter (Altrich), Louisa Rockstroh (Wittlich), Sarah Rogowski (Wittlich), Andrea Rotermel (Wittlich), David Ruff (Wittlich), Sophie Rustige (Kinderbeuern), Fabienne Sauer (Wittlich), Ewald Schaubert (Altrich), Hanna Scheider (Altrich), Theresa Schiffer (Wittlich), Angelina Sedlovskiy (Wittlich), Vanesa Shala (Wittlich), Elia Simon (Kinderbeuern), Daniel Spirin (Bergweiler), Celina Therstappen (Wittlich), Tabea Thieltges (Bruch), Johanna Tiersch (Binsfeld), Jonas Tiersch (Binsfeld), Mete Tokluca (Wittlich), Kübra Topal (Wittlich), Elton Toplana (Wittlich), Zoe Udiljak (Bausendorf), Marie Walker (Wittlich), Lars Walter (Dreis), Milena Weber (Wittlich), Julia Weiler (Wittlich), Michelle Wilms (Hontheim) Serap Yigit (Wittlich).