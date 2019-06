Weinbau : Wenn der Wein blüht . . .

In den guten Lagen stehen die Reben in voller Blüte. Foto: TV/Winfried Simon

Bernkastel-Kues/Trier Es sieht derzeit sehr gut aus in den Weinbergen der Mosel. Die Winzer verfolgen die Rebblüte stets mit großer Spannung.

„Wenn der Wein blüht, ist es schön an der Mosel, und es freu‘n sich die Menschen, denn der Sommer ist da“, heißt es einem Lied. Ja, der Sommer ist da. Der Wein blüht, wie es in dem Lied so schön poetisch heißt, allerdings nicht. Dafür aber die Reben.