Umwelt : Neuer Zweckverband in Planung: Forstwirte ziehen bald an einem Strang

Valentin Ehret zeigt die vielen vereinzelten Waldstücke, die im Besitz von Gemeinden entlang der Mosel sind. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Traben-Trarbach An der Mosel ist ein Forst-Zweckverband in der Planung. In dem Verband wollen sich die Gemeinden mit ihren einzelnen Wäldern gemeinsam für den Klimawandel rüsten und den Nachwuchs fördern.

Manchmal möchte man meinen, dass in den Wäldern die Zeit still steht und dort die Natur ihre Ruhe hat. Aber dieser Eindruck eines Sonntagswanderers trügt. Tatsächlich gibt es viele unterschiedliche und manchmal auch widersprüchliche Ansprüche unterschiedlicher Gruppen an den Wald. Pilzsammler, Beerensammler, Wanderer, Jäger, Sportler und vor allem die Eigner von Wäldern haben Erwartungen an das komplexe Ökosystem Wald, das zugleich sehr fragil ist, wie sich an den Folgen des Klimawandels zeigt. All diese Interessen unter einen Hut zu bekommen ist schwierig. Deshalb wollen sich mehrere Moselgemeinden in den Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, die Waldeigner sind, zu einem Forstzweckverband zusammenschließen. Valentin Ehret, Chef des Traben-Trarbacher Forstamtes, zählt zu den Initiatoren dieses Verbands, der derzeit in den den einzelnen Gremien der Gemeinden beraten wird.

„Es gibt zwei Varianten von solchen Zweckverbänden. Zum einen können Gemeinden ihren Wald an den Verband abtreten, der dann die Erlöse einnimmt und an die beteiligten Gemeinden ausschüttet. Zum anderen sind Zweckverbände möglich, in denen die Gemeinden den Holzerlös weiterhin behalten, was hier der Fall ist,“ sagt Valentin Ehret. Er beantwortet auch eine wichtige Frage für die Bürger der Gemeinden: „Es ändert sich nichts für die Leute, die Brennholz kaufen wollen. Die Ansprechpartner bleiben dieselben.“

Info Der Forstzweckverband Ein Zweckverband ist eine Kooperation mehrerer Gemeinden mit einem gemeinsamen Ziel und Interesse. In diesem Fall liegt der Schwerpunkt auf der Arbeit in den einzelnen Gemeindewäldern. Die betroffenen Waldbereiche sind Piesport, Veldenz, Bernkastel-Noviand, Zeltingen, Kröv-Reil, Traben-Trarbach, Springiersbach-Wintrich, Bonsbeuren-Hontheim, Enkirch-Irmenach und Kleinich-Longkamp.