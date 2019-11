Ansichten : An der Mosel kehrt langsam Ruhe ein

Foto: Roswitha Miesen. Foto: TV/Roswitha Miesen

Bernkastel-Kues (red) Wenn sich die Nebelschwaden über den Flusslauf legen und sich die Blätter der Weinberge färben, wird es Herbst und damit ruhiger an der Mosel. Selbst die Schwäne stören sich nicht mehr an den Autos oder an den Fußgängern.

