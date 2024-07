Kunstwerke und Klangvolles entlang der Mosel Eine Flusslandschaft im Zeichen der Kunst

Zwei Tage lang verwandelte sich die Mosel in ein einzigartiges Kunstmekka und stand zur Abwechslung einmal ganz im Zeichen der Kunst statt des Weins. Unter dem vielversprechenden Motto „Moselglanz: Sterne des Südens im Herzen Europas“ zog die Region Kunstliebhaber und Kulturschaffende an. Vielfältige Erlebnisse in der idyllischen Flusslandschaft boten Weingüter, Ateliers, ein Museum, Gastro­betriebe, Strauß­wirtschaften sowie Orte in freier Natur wie Kunst in Hof und Garten in Bernkastel oder ein Kunstspaziergang in Ediger-Eller.