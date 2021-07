Flohmarkt: An der Mosel öffnen die ersten Märkte : Endlich wieder Flohmärkte an der Mosel: Messing, Möbel und ein Stück alte Freiheit

Kinheim Alte Armbanduhren, eine „Hör zu“-Zeitschrift aus den 1950er Jahren oder historisches Porzellan: Auf dem Trödel-Flohmarkt in Kinheim gibt es viel zu entdecken.

Eine alte Armbanduhr mit mechanischem Uhrwerk tickt am Stand eines Flohmarkthändlers in Kinheim. Sie wartet noch auf ihren neuen Besitzer, aber angesichts der Wetterlage hat sie gewiss gute Chancen, in neue Hände zu gelangen.

Nach dem langen Corona-Lockdown starten wieder die ersten Flohmärkte an der Mosel. So auch in Kinheim, wo bis Sonntagabend jeweils von 6 bis 18 Uhr Dutzende Flohmarktstände am Moselufer die unterschiedlichsten Altertümchen feilbieten. Ein altes Mikroskop lässt dort sein Messing-Gehäuse in der Sonne glänzen, es mag schon 100 Jahre alt sein. Telefone aus der Zeit Nachkriegszeit sind ebenso zu sehen wie skurrile Sonnenbrillen aus den 1950er Jahren, antike Möbel, aus Holz geschnitzte Zwergen-Bücherstützen und ein Schiffer-Klavier.