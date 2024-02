Einsparung beim Weinfest und nicht so viel Lärm Bis zu vier Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig - Die neuen Schiffsanleger in Kues

Bernkastel-Kues · Die neuen Schiffsanleger an der Thanisch Spitz in Kues soll für die nächste Saison bereit sein. Derzeit werden die Stege angelegt. Warum die Vergabe an eine Bedingung gekoppelt ist und wie das Weinfest der Mittelmosel davon profitiert.

26.02.2024 , 07:40 Uhr

Der auf dem Bauschiff installierte Kran versenkt eines der zehn langen Rohre in die Erde. Darauf wird dann jeweils ein Poller gesetzt. Foto: Clemens Beckmann

Von Clemens Beckmann

Für Flusskreuzfahrtschiffe ist die Mosel von großer Bedeutung. Und die wird offenbar noch größer. Es kommt nicht selten vor, dass in Bernkastel-Kues mehrere große Pötte gleichzeitig vor Anker liegen. 2023 war sogar im November und Dezember in dieser Hinsicht einiges los.