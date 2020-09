Klimaschutz im Nationalpark und Naturpark : Mit alten Mooren und neuen Eichen das Klima retten

Hildscheid/Hermeskeil An einer landesweiten Aktion zum Klimaschutz beteiligen sich der Nationalpark Hunsrück-Hochwald und der Naturpark Saar-Hunsrück. Bis 2021 pflanzen sie Eichen und stellen alte „Brücher“ wieder her.

Die Zusammenhänge zwischen Natur- und Klimaschutz sollen bis Ende 2021 stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken. Dafür hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken das Themenjahr „Natur schützt Klima-Klima schützt Natur“, gegeben. In die vielfältigen Klimaschutzprojekte fließen dafür 2,1 Millionen Euro an Landesmitteln.

Zum Thema Vielfalt in Garten und Küche gibt ein Seminar zu Natur- und Klimaschutz im eigenen Garten. In einem Workshop wird die Saatgutvermehrung für die regionale Vielfalt im eigenen Garten vermittelt. doth

Aber auch hier, so Egidi, wolle man im nächsten Jahr in die Vollen gehen und jungen Menschen zeigen, dass durch bewusstes Handeln der Ohnmacht gegenüber der Klimaentwicklung entgegengewirkt werden kann. „Umweltbewusstes Verhalten muss auch nicht zur Spaßbremse werden“, sagt der Nationalparkchef mit Hinweis auf sein Dienstfahrzeug mit rein elektrischen Antrieb und Ladesäule am Hunsrückhaus am Fuße des Erbenskopfes.