Digitalisierung : An- und Abmeldung von Fahrzeugen bei der KV Bernkastel-Wittlichonline möglich

Bernkastel-Wittlich Die Zulassung von Fahrzeugen ist das meist genutzte Verwaltungsverfahren in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Im Jahr 2019 wurden rund 112 000 An-, Um und Abmeldungen in den Zulassungsstellen in Wittlich, Bernkastel-Kues und Morbach durchgeführt.

Seit Oktober 2019 können Fahrzeuge nun auch online an-, ab- oder umgemeldet werden. Mit der internetbasierten Fahrzeugzulassung wird eine Um- und Abmeldung sowie Neuzulassung über Zulassungsbezirke hinweg online möglich. Doch wie funktioniert die Anmeldung eines neuen Pkw? Der Antragsteller identifiziert sich mit seinem Personalausweis und gibt die notwendigen Daten zum Fahrzeug in das Portal ein. Dafür benötigt er einen Personalausweis mit freigeschalteter Onlinefunktion, ein Smartphone mit dem installierten Programm „Ausweisapp2“ oder wahlweise ein Ausweislesegerät. Nach einer Überprüfung der Daten wird vollständig automatisiert eine Zulassungsentscheidung getroffen, die noch im selben Moment im Portal der antragstellenden Person abgerufen werden kann. Je nach Verfahren gibt das Portal die Bestätigung der Abmeldung oder einen Zulassungsbescheid aus. Mit Abruf dieser Dokumente sind die Abmeldung beziehungsweise die Umschreibung des Fahrzeugs wirksam und abgeschlossen. Im Falle einer Umschreibung kann man nach der Anmeldung sogar gleich losfahren. Eine manuelle Schlussprüfung sowie eine Entscheidung über den internetbasierten Antrag durch Mitarbeiter der Zulassungsbehörde erfolgt nur bei einer Neu- oder Wiederzulassung von Fahrzeugen sowie bei einem Kennzeichenwechsel. Die entsprechenden Unterlagen werden dann per Post übersandt. Die Verordnung gilt vorerst ausschließlich für private Fahrzeughalter. Zulassungen auf Unternehmen sind in diese Umsetzungsstufe des internetbasierten Kfz-Verfahrens noch nicht integriert – die Planungen hierzu sind jedoch bereits am Laufen.