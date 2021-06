Analyse : Militärgelände, Kurpark, alte Festung: Plätze für die Landesgartenschau

Nicht nur Blumen sollen auf der Landesgartenschau 2026 zu sehen sein. Um die Schau bewerben sich unter anderem Bitburg und die Mosel. Foto: ZB/Martin Schutt

Region Analyse: Wie sich Bitburg und die Mosel als Austragungsort für die Landesgartenschau 2026 bewerben.

Gleich zwei Kandidaten aus der Region bewerben sich für die Landesgartenschau (LGS) 2026. Während aus dem Raum Bitburg der Zweckverband Flugplatz Bitburg die Schau in die Eifel holen will, machen sich die Macher in den Rathäusern von Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues ebenfalls daran, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Die Zeit drängt, denn bereits im Oktober müssen die Anträge eingereicht werden.

Diese werden dann von einer Kommission des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gesichtet, und dort wird schlussendlich entschieden, wer das Rennen macht. Neben Bitburg und der Mosel bewerben sich Mainz, Bendorf, Neustadt an der Weinstraße und Speyer um die LGS.

Zweckverband am Start: Oftmals bewerben sich einzelne Kommunen um eine Landesgartenschau wie zum Beispiel die Stadt Trier, die im Jahr 2004 auch den Zuschlag als Austragungsort erhalten hat. In diesem Fall weichen aber beide Kandidaten von diesem klassischen Muster ab. Nachdem Bitburg und der Eifelkreis mit dem Housing-Areal als Austragungsort für die LGS 2022 scheiterten, geht aus der Eifel nun der Zweckverband Flugplatz Bitburg an den Start.

In diesem Zweckverband sind der Eifelkreis Bitburg-Prüm, die Verbandsgemeinde Bitburger Land, die Stadt Bitburg und die Ortsgemeinden Scharfbillig und Röhl vertreten.

Konversion eines Militärgeländes: Aufgabe des Zweckverbands ist es, den ehemaligen Militär-Stützpunkt der US Air Force mit all seinen Liegenschaften für die zivile Nutzung verfügbar zu machen. Dazu zählt die Ansiedlung von Dienstleistung, Gewerbe, Freizeit- und weiteren Angeboten – kurzum: ein klassisches Konversionsprojekt wie es auch in Trier 2004 mit den französischen Kasernen auf dem Petrisberg der Fall war.

Landesgartenschauen sollen generell Regionen unterstützen, in denen die Infrastruktur verbessert werden muss. Dafür werden Fördergelder bereitgestellt, um zum Beispiel den dafür nötigen Garten- und Landschaftsbau zu finanzieren. Für die Bitburger Housing, also das ehemalige Wohngebiet der Amerikaner, liegt zudem bereits eine rund 200 Seiten umfassende Machbarkeitsstudie vor, die vor drei Jahren erstellt wurde.

Interkommunale Zusammenarbeit: An der Mosel haben sich gleich vier Kommunen zusammengetan, um sich zu bewerben, sie setzen damit auf den Faktor „Interkommunales Zusammenarbeiten“: Das sind die Städte Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach gemeinsam mit den dazugehörigen Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Kerngebiete der Bewerbung sind das Kueser Plateau in Bernkastel-Kues und der Mont Royal in Traben-Trarbach. Damit schöpfen die Moselaner noch nicht ganz das aus, was das Reglement der Landesgartenschau vorgibt, denn maximal sind drei Ausstellungsareale möglich, die eingezäunt und gebührenpflichtig sein müssen. Schließlich zählt der Eintrittspreis auch zur Refinanzierung des Projekts.

Von einer alten Festung bis zum Kurpark: Das Kueser Plateau stammt aus den 1970er-Jahren und dient als Parkanlage für die Kliniken und ein Hotel. Schon seit mehreren Jahren soll das Gebiet erneuert und in Wert gesetzt werden. Das gilt auch für den Mont Royal bei Traben-Trarbach, ein Areal mit einem Gewerbegebiet, einem Ferienpark und den Überresten einer ehemaligen französischen Festung.

Die Bürgerbeteiligung: Landesgartenschauen sollen nicht im stillen Kämmerlein entwickelt werden, sondern sollen die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die vor Ort leben. Damit ist Bürgerbeteiligung ein wichtiger Faktor. Da die Abgabefrist bereits im Oktober abläuft, setzen beide Bewerber darauf, dass Bürger sich über das Internet informieren und ihre Vorschläge einreichen. Wegen der Corona-Beschränkungen für größere Versammlungen sieht man vorerst davon ab und setzt auf die digitale Beteiligung.

In Bitburg wurde dafür die Internetseite www.landesgartenschau-eifel.de geschaltet. Dort ist der grobe Zeitrahmen bis zur Bewerbung skizziert. Unter dem Titel „Green-Tech-Campus-Eifel“ sollen Ideen gesammelt werden, wie die „US Family Housing“ in Birburg, ein 62 Hektar großes Areal, das 2017 geräumt wurde, neu gestaltet werden könnte. Als Grundlage dient die Machbarkeitsstudie, die 2018 erstellt wurde und dort verlinkt ist. Bürger können ihre Vorschläge per E-Mail einreichen.

Video-Konferenzen für Interessierte: Die Moselaner bieten Informationen und Bürgerbeteiligung unter dem Motto „Deine Region wächst. Zusammen“ auf der Internetseite www.lgs-mittelmosel2026.de. Auch hier ist eine erste 36 Seiten umfassende Machbarkeitstudie hinterlegt, die das Büro BGH Plan in Trier in den vergangenen Monaten erarbeitet hat. Vier Online-Veranstaltungen sind als Video-Konferenzen terminiert, für die sich Interessierte anmelden können. Bis zum 7. Juli werden in vier Veranstaltungen die Schwerpunkte „Weinbau, Kulturlandschaft“, „Wohnen, Arbeiten, Mobilität“, „Tourismus, Hotellerie, Gastronomie“ und „Veranstaltung, Teilhabe“ diskutiert.

Mit dieser Auffächerung sollen unterschiedliche Interessengruppen gezielt angesprochen werden.