Analyse : Wie Moselorte sich für den Tourismus einsetzen

Lieser Weg von den großen Veranstaltungen hin zu überschaubaren Events: Dieser Trend zeigt sich im Tourismus an der Mosel. Viele Orte besinnen sich auf ihre besonderen Stärken: Vom Luxushotel bis zur Fischbude. Das könnte gerade für die kleineren Orte neue Chancen eröffnen.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise waren Großveranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt möglich: Kirmesveranstaltungen, Weinfeste und manche Weihnachtsmärkte fielen aus. Das haben vor allem die größeren Moselorte Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues zu spüren bekommen, blieben doch die touristischen Erlöse hinter den Erwartungen zurück.

Für die kleineren Orte an der Mosel bedeutete das aber auch, neue Chancen wahrnehmen zu können.

Hohe Einnahmen aus dem Tourismus: Lieser, an der Mündung des gleichnamigen Strom in die Mosel gelegen, zählt zu den Orten, die gerade in der Zeit der Pandemie neue Wege gegangen sind. 1250 Menschen leben dort, das Dorf verfügt über 650 Fremdenbetten, wie Ortsbürgermeister Jochen Kiesgen berichtet. Wanderer vom Moselsteig und Radfahrer kommen dort vorbei, da der Maare-Moselradweg von der Eifel kommend bei Lieser an die Mosel führt. Insofern liegt der Ort an einer wichtigen touristischen Wegstrecke und ist vielen Besuchern der Mosel bekannt. Das spült auch Geld in die Gemeindekasse. Allerdings wünschen sich die Lieserer, dass die Gäste länger im Dorf bleiben. Allzustark war in den vergangenen Jahren die Sogwirkung der größeren Moselorte, die über ein breiteres Angebot an Geschäften, Restaurants und Veranstaltungen verfügen.

Sogwirkung abgemildert: Diese Konkurrenzsituation ist in der Corona-Krise allerdings abgemildert, da viele große Veranstaltungen abgesagt wurden. Immer mehr Touristen bevorzugen kleinere, überschaubare Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Abstand und viel Freiraum werden immer häufiger nachgefragt. Und diesem Bedürfnis können die kleineren Orte eher entgegenkommen. In Lieser wurden dafür spezielle Angebote mit geöffneten Winzerhöfen, Weinwanderungen, Gewinnspielen und Ballonfahrten entwickelt.

Besondere Attraktionen: Außerdem hat Lieser eine weitere Attraktion. Das 4,5-Sterne Luxus-Hotel Schloss Lieser, das das Ortsbild am Moselufer prägt. Ein Luxushotel im Moseldorf? Das Konzept geht auf, denn die Gäste, die dort übernachten, suchen Erholung und schätzen Authentizität: Regionale Produkte wie Wein, Essen, Spirituosen und vieles mehr finden beim internationalen Publikum des Hotels, in dem sogar schon einmal Tesla-Erfinder Elon Musk übernachtet haben soll - so spekulierten seine Fans anlässlich eines Deutschlandsbesuchs 2020 - , große Beachtung. Das Hotel wiederum öffnet sich auch der Gemeinde und den Durchgangstouristen mit Veranstaltungen und seinem Restaurant. Viele Lieserer wünschen sich zudem eine Inwertsetzung des Moseluferbereiches

Kampangen in sozialen Netzwerken: Auch in Kröv gab es bereits im vergangenen Jahr die ersten Corona-konformen Außenveranstaltungen: Weinpicknicks - mit Abstand und musikalischer Begleitung der amtierenden Weinkönigin Sarah Röhl, die sich mit ihren Prinzessinen viele Gedanken gemacht hatte, um ihren Ort auch in der Krise voranzubringen. Sie initiierte auch eine Kampagne in den sozialen Netzwerken, unter anderem mit Instagram-Videos, in denen Restaurants, Winzer und Hotels vorgestellt wurden. Pandemie-bedingt machen sich die Kröver nun auch Gedanken über ihr traditionelles Trachtenfest, das 1953 erstmals über die Bühne ging. Jahrzehntelang ein Selbstläufer, wurde es nun auf den Prüfstand gestellt und soll für eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet werden. Am Festumzug der Trachtengruppen, die aus vielen Ländern an die Mosel reisen, soll aber nicht gerüttelt werden.

..... und eine Fischbude: Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, 2G-Regeln, 2G-plus-Regeln - all diese Anti-Corona-Maßnahmen, die für viele Menschen immer unüberschaubarer wurden, haben viele Restaurant-Kunden verunsichert oder in Zeiten des harten Lockdowns einen Restaurantbesuch gar unmöglich gemacht. Für Foodtrucks, die ihr Essen zum mitnehmen an der frischen Luft anbieten, war die Situation hingegen einfacher. Schon im Frühjahr 2020 hat die Gemeinde Zeltingen-Rachtig einen Fischstand am Moselufer eingerichtet. Damit trafen sie den Nerv vieler Menschen und sicherten sich eine Marktlücke: Die Nachfrage boomte und nicht nur Radtouristen machten dort Halt, sondern auch viele Menschen aus der Region, die auf der Suche nach einer Curry-Wurst-Alternative waren. Anfangs gab es einen Aufschrei der benachbarten Gastronomen, aber inzwischen hat sich die Situation entspannt.

Die Perspektive 2022: Noch ist es ungewiss, wann die Pandemie beendet sein wird, daher haben die kleineren Moselorte mit Veranstaltungskonzepten, die keine Menschen-Massen anziehen, durchaus gute Chancen, auch im Jahr 2022 punkten zu können. Kleinere Veranstaltungsformate, die unter freiem Himmel angeboten werden, Individual- statt Massentourismus, regionale hochwertige Produkte wie Weine, Wild, Spirituiosen bieten ein großes Potenzial, auch das dritte Jahr der Pandemie zu meistern, allerdings mit einer großen Einschränkung: Das Service-Personal wird immer rarer. Das berichtet die überwiegende Mehrheit der Gastronomen an der Mosel. Viele Servicekräfte haben sich in den Lockdowns umorientiert und eine andere Arbeit gefunden.