Landtagswahl 2021 : Die Machtbasis der CDU im Wahlkreis 23 bröckelt

Bernkastel-Kues/Morbach/Thalfang Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Der Landestrend zeigt sich auch im Wahlkreis 23, zu dem die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues, Thalfang, Kirchberg und die Einheitsgemeinde Morbach zählen.

Freie Wähler punkten: Der eigentliche Gewinner der Landtagswahl sind die Freien Wähler, die erstmals in den Landtag einziehen. Sie hatten einen starken Spitzenkandidaten, den Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm aufgestellt, der nun in den Landtag kommt. Aber auch im Wahlkreis 23 haben sie eine gute Basis. Der Morbacher Arzt und Direktkandidat der Freien Wähler, Hugo Bader, hat in Morbach regelrecht abgeräumt: Bei den Landesstimmen erreichten die Freien Wähler dort 18,5 Prozent (plus 12,1 Prozentpunkte), bei der Erststimme, der Wahlkreisstimme, sogar 40,6 Prozent, also 21,7 Prozentpunkte mehr als 2016. Wenn es nach den Morbachern ginge, würde Bader jetzt als Direktkandidat im Landtag sitzen. Im gesamten Wahlkreis 23 kamen die Freien Wähler auf 16 Prozent der Wahlkreisstimmen (plus 7,9 Prozentpunkte gegenüber 2016) und 9,4 Proeznt der Landesstimmen (plus 6,7 Prozentpunkte gegenüber 2016).