Gemeinderat : Andel berät über illegalen Müll

Bernkastel-Andel () Im Bürgerhaus in Andel beginnt am Montag, 12. August, um 19 Uhr eine Sitzung des Ortsbeirates Andel. Im öffentlichen Sitzungsteil stehen unter anderem folgende Tagesordnungspunkte an: Verpflichtung der Ortsbeiratsmitglieder, Wahl eines stellvertretenden Ortsvorstehers, papierloser Sitzungsdienst, Beratung und Beschluss über illegale Müllablagerungen im Ortsgebiet Andel, die Parkplatzsituation im Bereich des neuen Verbindungsweges (Poststraße – Bürgerhaus), Bauangelegenheiten sowie der Status-Quo-Bericht der Überplanung des Tunnelaushubgeländes.