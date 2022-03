Medizin : Premiere: Erste Chefärztin am Verbundklinikum

Frauenärztin Andrea Graca dos Santos wurde zur Chefärztin der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich berufen Foto: TV/Verbundkrankenhaus

Wittlich/Bernkastel-Kues Frauenärztin Andrea Graca dos Santos (Foto: Verbundkrankenhaus) ist die neue Chefärztin der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich. Sie ist damit die erste Frau in einer Chefarztposition am Klinikum.

Die gebürtige Berlinerin ist bereits seit 2004 am Wittlicher Klinikum tätig. Zunächst unterstützte sie das frauenheilkundliche Team als Assistenzärztin, ab 2011 als Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und ab 2015 als Oberärztin. Für eine zweijährige Weiterbildung verließ sie Wittlich 2017, um in Bad Soden ihr Fachwissen speziell in den Bereichen Urogynäkologie sowie der Onkologie zu vertiefen. 2020 kehrte sie dann als leitende Oberärztin zurück ins Team und hatte seit September 2021, nach dem Ausscheiden ihres Vorgängers, die kommissarische Leitung der Fachabteilung inne.

Der weitere Ausbau der familienfreundlichen und sicheren Geburtshilfe liegt der neuen Chefärztin, die selbst zweifache Mutter ist, besonders am Herzen. Gemeinsam mit der Leitenden Oberärztin und erfahrenen Brustkrebsspezialistin Olga Truszkowski liegt ihr Augenmerk zudem auf der Fortführung der Angebote im zertifizierten Brustzentrum Wittlich.