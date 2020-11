Freizeit : Papier und Stifte immer griffbereit

Gonzerath Andreas Rösler zeichnet in seiner Freizeit monumentale Phantasiebauten.

Die Symmetrie barocker Monumentalbauten mit ihren Steinmetzarbeiten fasziniert ihn ebenso wie die hochstrebende filigrane Gotik mit ihren Spitzbögen. Und das spiegelt sich in seinen maßstabsgetreuen akribischen Arbeiten, die er am liebsten mit Buntstiften, mit Bleistift oder auch mit Kugelschreiber zeichnet. Typisch für die Zeichnungen des Gonzerathers ist auch, dass alle Bauwerke ausschließlich in seiner Phantasie existieren. Das gilt für seine Triumphbögen und den Grundriss einer Festungsanlage ebenso wie für ein Barockschloss, dessen Fassadenansicht sich aus 23 DIN-A4-Seiten zusammenfügt. Für keins der Bauwerke stand ein Original Modell. Es gebe zwar mitunter Ähnlichkeiten, räumt Rösler ein. Barock sei ja nun einmal Barock und Gotik sei Gotik. Doch alle seine Zeichnungen zeigten „Phantasiebauten“. Sie sind das Ergebnis seines Interesses für Architektur und seiner Begeisterung fürs Zeichnen, das er als sein Steckenpferd bezeichnet. Daher versteht es sich auch fast von selbst, dass er Papier, Stifte, Radiergummi und Spitzer im Grunde immer dabei hat. Und sollte er tatsächlich mal kein Papier eingesteckt haben, benutzt er einfach die Rückseite irgendeines Schriftstückes.