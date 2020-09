Wittlich : Vorträge zum Thema Integration

Wittlich Das Diakonische Werk Trier lädt zu dem Fachtag „Zukunftsherausforderung Integration“ in die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ein. Im Rahmen des EU-geförderten Projektes Vielfalt Plus finden am Dienstag, 29. September, ab 9 Uhr Vorträge und interaktive Workshops statt.

Alle Veranstaltungen bilden ein Angebot für Ehrenamtliche, Hauptamtliche und interessierte Bürger. Angeboten werden Themen wie Arbeitsmarktsituation, und Geschlechterrollen. Die Veranstaltung geht von 9 bis 16 Uhr. Veranstalter sind das Diakonische Werk Trier und das Projekt Vielfalt Plus.