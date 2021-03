Bürgerentscheid – ja oder nein? : So geht’s weiter mit dem Vitelliusbad: Bürgerinitiative wird am Mittwoch im Stadtrat gehört

Das Vitelliusbad ist Thema im Stadtrat am Mittwoch. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wittlicher Freibads trägt am Mittwoch vor dem Stadtrat ihr Anliegen vor. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen, aber nicht an diesem Abend.

Gibt es einen Bürgerentscheid zum Umbau des Wittlicher Vitelliusbad oder nicht? In der nächsten Sitzung des Wittlicher Stadtrats am Mittwoch, 24. März, werden die Vertreter der Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibads gehört. Für die BI wird Bernhard Simon sprechen. Die Gruppe will das Bad in seiner jetzigen Form erhalten und bedarfsgerecht sanieren. Der Stadtrat hatte hingegen den Umbau des Hallen- und Freibads zu einem Kombibad beschlossen, die Wasserfläche im Freibad müsste dazu verringert werden, ein Teil der 50-Meter-Bahnen fiele unter anderem weg (wir berichteten mehrfach). Dagegen hatte die BI Unterschriften gesammelt.

Jetzt soll der Stadtrat entscheiden, ob das Bürgerbegehren zulässig ist oder nicht. Sollte es vom Stadtrat zugelassen werden, muss der daraus resultierende Bürgerentscheid unverzüglich nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchgeführt werden. Mit dieser Entscheidung ist allerdings nicht in der Sitzung am Mittwoch zu rechnen, vielmehr müssen sich die Fraktionsmitglieder anschließend besprechen und beraten. Eine Entscheidung könnte jedoch in der Sitzung des Rats am Donnerstag, 8. April, bekannt gegeben werden.

Sollte der Rat das Bürgerbegehren nicht zulassen, kann die Bürger­initiative vor das Verwaltungsgericht ziehen. Sollte es einen Bürgerentscheid geben – es wäre der zweite in der Stadt – müssten dieser und sein Gegenstand spätestens 48 Tage vor der Abstimmung durch den Abstimmungsleiter öffentlich bekanntgemacht werden. Es könnte also frühestens an einem Sonntag Ende Mai einen Entscheid geben.

Ein Bürgerentscheid könne allerdings auch entfallen, falls sich die beiden Seiten, Stadt und Bürgerini­tiative, auf einen Kompromiss einigen.

Der Termin der Anhörung vor dem Stadtrat ist bereits mehrfach wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. In der Zwischenzeit sind bereits die Zusagen über Fördermittel von Kreis und Land gemacht worden. Diese sind jedoch an die aktuellen Planungen für ein Kombibad gebunden.

Nach TV-Informationen soll das Freibad in diesem Jahr auf jeden Fall wieder öffnen, unter welchen Bedingungen kann wegen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Hygienevorschriften allerdings noch nicht gesagt werden. Nach Auskunft der Stadt muss das Bad für den Sommerbetrieb allerdings renoviert werden, was nach aktuellen Schätzungen 60 000 Euro kosten wird.

Die Sitzung des Stadtrats beginnt am Mittwoch, 24. März, um 18 Uhr im Eventum. Die Besucher der Sitzung werden um Einhaltung der allgemeinen Maßnahmen des Infektionsschutzes, wie Händehygiene, Niesen- und Schnupfenhygiene und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP 2 oder OP-Maske) gebeten.