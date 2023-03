Kabarett : Viel Humor in der Güterhalle in Bernkastel-Kues: Anka Zink und das Ende der Bescheidenheit

Viel Humor in der Güterhalle in Bernkastel-Kues: Anka Zink und das Ende der Bescheidenheit

Bernkastel-Kues Eine Veranstaltung zum Weltfrauentag – nicht gegen Männer, sondern für Frauen, wie Anka Zink gleich zu Anfang richtigstellt.

Dabei bekamen nicht nur die Männer ihr Fett weg. Auch die Selbstironie kam nicht zu kurz. So erklärte sie, warum künstliche Intelligenz in den Händen natürlicher Dummheit auch nicht weiterhilft und ein Selfie ein Foto ist, auf dem was Schönes und man selbst drauf ist.