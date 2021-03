Kostenpflichtiger Inhalt: Bedarfsgerechte Schaltung : Weniger Wartezeit in Bernkastel-Kues – Neue Ampel soll Verkehr besser fließen lassen

Bernkastel-Kues Die Ampelanlage am Schul- und Sportzentrum in Bernkastel-Kues ist in die Jahre gekommen und anfällig für Störungen. Mit der neuen Ampel soll der Verkehr flüssiger rollen. Aber günstig wird das nicht.