Schule : Schulanmeldung im Februar

Manderscheid Mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse beginnt die Anmeldung für das neue kommende fünfte Schuljahr an der Realschule plus in Manderscheid. Anmeldezeitraum ist der komplette Februar. Die Realschule plus Manderscheid bietet seit mehr als zehn Jahren rhythmisierte Ganztagsklassen und die Ganztagsschule in offener Form an.

Eltern können für die Anmeldung einen Termin im Sekretariat vereinbaren: Telefon 06572/9216-0 oder E-Mail an info@rsplus-manderscheid.de