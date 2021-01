Schule : Anmeldung für Fachoberschule

Traben-Trarbach Die Fachoberschule Traben-Trarbach bietet durch die integrierte Form eines einjährigen Praktikums in der rheinland-pfälzischen Schullandschaft die einmalige Gelegenheit, die Fachhochschulreife in nur zwei Jahren zu erreichen.

Die fachliche Spezialisierung ist die Gesundheit. Der Unterricht umfasst die Themengebiete Medizin, Ernährung, Sport, Prävention, Immunologie, Psychologie, Pflege und Gesundheitssysteme. Bewerben kann sich jeder mit einer Versetzung in die Oberstufe oder Mittleren Reife. Die Anmeldung ist vom 1. Februar bis zum 1. März. möglich. Weitere Infos unter www.rsplusfostt.de und bei einer Online-Info-Veranstaltung am 4. Februar, 19 Uhr. Den Link zur Web-Konferenz gibt es per eMail.