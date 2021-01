Bildung : Anmeldungen für die fünften Klassen am PWG

Wittlich Wer sein Kind für die kommenden fünften Klassen am Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich anmelden will, wird von der Schule gebeten, über die Verwaltung einen Termin zu verabreden, Telefon 06571/9564370, E-Mail info@pwg-wil.de.

Es ist laut Schule auch möglich, im Vorfeld der Anmeldung ein persönliches Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Interessierten werden auch die Räumlichkeiten gezeigt. Mögliche Termine für die Anmeldung sind in der Zeit vom 1. bis 10. Februar sowie vom 17. bis 26. Februar zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 14 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind auch möglich am Samstag, 6. Februar.