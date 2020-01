Schule : Anmeldungen für die Realschule

Wittlich Die Anmeldungen an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus für die kommenden fünften Klassen können in der Zeit vom 3. bis 28. Februar im Sekretariat vorgenommen werden. Montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr.