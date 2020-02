An der Realschule Manderscheid : Anmeldungen für fünfte Klassen

Manderscheid Die Anmeldungen für das fünfte Schuljahr in der Realschule plus Manderscheid beginnen am Montag, 3. Februar, und sind möglich bis Freitag, 28. Februar. Das Sekretariat ist geöffnet montags bis freitags von 7.30 bis 13 Uhr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eltern die einen Termin außerhalb dieser Zeiten benötigen, werden gebeten, unter Telefon 06572/9216-0 anzurufen.

Notwendige Unterlagen sind ein Empfehlungsschreiben der Grundschule, ein Halbjahreszeugnis, eine Geburtsurkunde (Kopie) und ein Sorgerechtsnachweis (Original zur Einsicht).