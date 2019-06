Konzert : Musikerin spielt traditionelle Musik

Anna Palumbo. Foto: TV/Anna Palumbo

Maring-Noviand (red) Die Musikerin Anna Palumbo ist am Freitag, 14. Juni, ab 20 Uhr in der Klostermühle Siebenborn zu Gast. Palumbo spielt ihr Soloprogramm „Keys to touch the Sky“. In diesem Programm widmet sie sich traditioneller Musik.

