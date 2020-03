Auszeichnung : Wittlicherin erhält Auszeichnung

Wittlich (red) Bei der Award-Verleihung des Berufsverbands „British Film Designers Guild“ erhielt Anne Clemens aus Wittlich die Auszeichnung „Spotlighting New Talent of the British Film Designers Guild“.



Anne Clemens, die nach ihrem Abitur 2009 in Germersheim Englisch und Spanisch studierte, absolvierte anschließend in Trier ein Studium der Innenarchitektur. Nach einem dreimonatigen Praktikum innerhalb des Studiums als Kulissenbauerin in Los Angeles war für sie klar, dass sie als Designerin im Art Department beim Film arbeiten möchte. Unter dem Begriff Art Department sind die Mitarbeiter einer Filmproduktion zusammengfasst, die für Planung, Konstruktion, Ausstattung und Abstimmung der Bauten, Kulissen, Dekorationen, Requisiten und Kostüme eines Drehorts verantwortlich sind.