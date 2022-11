Wettbewerb : Anonyme Wagenbauer sind Moselhelden

Bernkastel-Kues Das Publikum hat die „Anonymen Wagenbauer“ zu Moselhelden gemacht, denn die Gruppierung hat den Preis in dieser Kategorie gewonnen. Mit ihrem Konzept, den Karnevalsumzug in Bernkastel-Kues zu gestalten wollen sie allen Generationen etwas bieten.

Bei einigen Karnevalsumzügen an der Mosel sind sie mitgefahren, nur nicht in ihrer Heimatstadt Bernkastel-Kues, denn dort gab es seit dem Jahr 2011 keinen Umzuge mehr. Dazu Marvin Denzer, erster Vorsitzender: „Wir waren damals so weit, dass wir schon alleine mit unserem Wagen durch die Stadt fahren wollten, aber ein Teil unserer Leute hat gemeint, das sei keine so gute Idee. So hat die Vernunft gesiegt und wir es gelassen.“ Stattdessen haben sie sich mit den beiden Karnevalsvereinen der Stadt, dem „KV Huckebein“ und den „Kueser Schweden“ in Verbindung gesetzt und nachgefragt, woran es liegt, dass es in der Stadt seit einigen Jahren keinen Umzug mehr gibt. Die Antwort: Die Auflagen würden sich immer weiter verschärfen, die Kosten steigen und es seien immer mehr Leute für die Organisation nötig.