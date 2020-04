Gastronomie : Anstehen für den Kult-Burger

Binsfeld (abu) Der Drive-In der Kajüte am vergangenen Freitag war gut besucht. Obwohl der Club derzeit geschlossen ist, waren der Drive-In und der parallel angebotene Lieferservice eine Möglichkeit, trotzdem Freitagabends den Kajüten-Burger essen zu können. Und das scheint gut angekommen zu sein, wie die lange Autoschlange durch die Straße zur Kajüte gezeigt hat. Foto:Angelina Burch. Foto: Angelina Burch

Und das scheint gut angekommen zu sein, wie die lange Autoschlange durch die Straße zur Kajüte gezeigt hat.