Schule : Schüler stellen Digitalisierungsantrag

Abschluss des Schülerlandtags Rheinland-Pfalz Foto: TV/Dr. Monika Escher-Apsner

Wittlich (red) In einer einstündigen Videokonferenz des Landtagspräsidenten Hendrik Hering mit der (letztjährigen) Klasse 10 B des Cusanus-Gymnasiums haben die Funktionsträger Justus Vogel (Fraktionssprecher), Louisa Ensch und Emily Kohl (Landtagspräsidenten) den ursprünglich für den Schülerlandtag vorbereiteten Antrag zum Thema „Vollständige Digitalisierung des Schulbuchwesens an weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz“ auf seine Umsetzbarkeit hin befragt.

