Projekt : Jugendliche geben Impuls für Mehrgenerationenpark

Horath In Horath soll mit Hilfe von Leadermitteln ein neues Angebot für Einheimische und Touristen entstehen.

Die Ortsgemeinde Horath will ein neues Angebot für Touristen und Einheimische schaffen. Ein Mehrgenerationenpark mit Pano­ramaweg soll das soziale Miteinander fördern, das Freizeitangebot erhöhen und den Tourismus unterstützen. Den Plänen für das rund 100 000 Euro teure Projekt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Ortsbürgermeister Jan Steffes hat zur finanziellen Unterstützung einen Antrag an die LAG Erbeskopf gestellt und erhofft sich von den aus EU-Mitteln zur Verfügung stehenden Geldern zur Förderung des ländlichen Raumes eine Förderung in Höhe von 60 Prozent.

Vorgesehen für den Mehrgenerationenpark ist der Standort der ehemaligen Tennisplätze am Sportzentrum. Auf der 35 mal 35 Meter großen Fläche soll ein in der Region einmaliger Fahrradparcours mit Hügeln und Sprungmöglichkeiten geschaffen werden.

Zur Steigerung des Angebots ist vorgesehen, im angrenzenden Bereich ein Beachvolleyball-Feld sowie einen Boule-Platz mit Sitz- und Ruhemöglichkeiten anzulegen. Das Dach der Hubertushütte, die an dem Standort bereits vorhanden ist, soll nach hinten verlängert und der Boden befestigt werden. Von dort soll dann auch ein 1,4 Kilometer langer barrierefreier Panoramaweg beginnen, mit Blick in den Hunsrück und in die Eifel. Hinweisschilder sollen den Wanderern Orientierung bieten.